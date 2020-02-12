"Увижу Давида и спрошу": Ермак назвал "личным мнением" заявление Арахамии по воде для Крыма

Ермак собирается уточнить у Арахамии, что он имел в виду, когда сделал соответствующее заявление.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал личным мнением председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии заявление о возможности возобновления водоснабжения аннексированного Крыма в обмен на вывод российских войск с оккупированных территорий Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сказал на брифинге в Киеве.

«Что касается заявления Давида Арахамии... у меня также вчера был тяжелый день, я мог только прочитать об этом в Интернете. Я надеюсь, что увижу Давида и спрошу, что он имел в виду», - сказал Ермак.

«Вчера - это было личное мнение Давида Арахамии», - подчеркнул руководитель Офиса президента.

На вопрос о том, обсуждал ли он с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком вопросы возобновления поставок воды в оккупированный Крым, Ермак ответил: «Нет. Никогда».

Как известно, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.