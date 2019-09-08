Семья Сенцова выехала из Крыма и направляется в Киев

Мать, жена и сын Сенцова пересекли админграницу с аннексированным Крымом.

Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова направляется из аннексированного Крыма в Киев для встречи с бывшим политзаключенным.

Об этом сообщил владелец телекомпании ATR Ленур Ислямов в Facebook.

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"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админ-кордон с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились", - написал Ислямов.

При этом он подчеркнул, что в Крыму борьба продолжается.

«Каждое освобождение политических узников из застенков Кремля даёт надежду всем остальным, кто не струсил, кто борется. Я же надеюсь, что Бекиров, Сенцов и другие крымские, находясь, вынужденно, теперь на материке, усилят Крымскую политическую повестку Украины», - добавил Ислямов.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в Россию вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления либо являются фигурантами уголовных производств.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.