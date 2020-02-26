Власти сделают все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг - Зеленский

Президент считает очень важным то, какую Украину видят крымчане, которые пересекают КПВВ.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская власть сделает все, чтобы над временно оккупированным Крымом снова развевался украинский флаг.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Киеве на форуме "Age of Crimea" ("Время Крыма"), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

"Мы сделаем все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг. Да, это очень сложная задача, которая не может решиться, к сожалению, уже завтра", - заявил он.

По словам президента, есть вещи, которые украинская власть может и должна делать уже сегодня.

"Прежде всего: это поддержка граждан, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию. Многие из них ждут возвращения в Украину. То, что сейчас из соображений собственной безопасности они не говорят об этом вслух, не означает, что их нет. И они должны знать, что государство о них не забыло", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в предыдущие годы власть на каждом углу, на каждом плакате заявляла о том, что Крым - это Украина, "а в реальности крымчане получают украинские свидетельства о рождении через очень сложную судебную процедуру. Не могут открыть даже счет в банке".

Как сказал Зеленский, финмониторинг вносит крымчан в "группу риска", и они не имеют шансов на кредит. "Я считаю это недопустимым и позорным для каждого украинца. 6 лет существуют эти проблемы, но только сейчас они активно решаются правительством", - подчеркнул президент.

Также, по словам Зеленского, очень важно, какую Украину видят крымчане, которые пересекают КПВВ. "Это должна быть комфортная, безопасная, освещенная страна, с нормальными дорогами и, простите, пожалуйста, с работающими туалетами. Именно поэтому такое внимание мы уделяли обустройству комфортных КПВВ. И мы это сделали. В то же время, несмотря на их привлекательность, я хочу подчеркнуть: это временные конструкции", - подчеркнул он.