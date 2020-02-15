Огонь на Донбассе не прекратился, но диалог мы будем вести с мирным населением - президент

По словам президента Владимира Зеленского, Киев готов к диалогу с мирным населением временно оккупированного Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти через два месяца после достижения договоренности о перемирии на Донбассе зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций.

Читайте такжеСитуация на Донбассе: боевики накрыли минометным огнем, пострадал украинский военный

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

Он отметил, что лидеры стран "нормандского формата" во время саммита в Париже подтвердили приверженность всеобъемлющему прекращению огня, а участники Трехсторонней контактной группы 18 декабря 2019 года одобрили соответствующее заявление.

"Но полную "тишину" так пока и не удалось обеспечить. Почти за два месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные", - подчеркнул Зеленский.

"Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня состоится не на словах, а в реальной жизни", - добавил президент.

Также президент исключил возможность прямого диалога украинских властей с представителями оккупационных администраций.

"Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой "местной властью" в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины", - заявил Зеленский.

Он отметил, что много раз общался с обычными людьми, которые проживают на временно оккупированных территориях.

"Но объективно, голос Донбасса - это не только их мнение. Это еще, как минимум, 1,5 миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свои дома. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на "Минской площадке" и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины", - подчеркнул глава Украинского государства.