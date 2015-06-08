Путин: Россия не считает Европу простой любовницей и имеет серьезные намерения

«Видите ли, если кто-то вступает в отношения с женщиной, не соблюдая при этом свои обязательства, то он также не имеет права требовать, чтобы его партнерша в спорах придерживалась этих обязательств. Мы никогда не относились к Европе, как к любовнице. Я говорю это сейчас со всей серьезностью. У нас всегда были очень серьезные намерения. Но сегодня у меня сложилось впечатление, что Европа хочет построить с нами исключительно материалистические отношения, и только для своей собственной выгоды», - заявил Путин.

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Он объяснил, что имеет в виду, прежде всего, сферу ядерной энергетики и внешней политики.

«Отказ в доступе на европейские рынки, относительно наших предложений в области ядерной энергии, все контракты насмарку. Или очевидное нежелание признать легитимность нашей деятельности и сотрудничество с союзами в постсоветском пространстве - я имею в виду Таможенный союз, который в настоящее время превратился в Евразийский экономический союз. Потому что, когда страны Европы объединяются, то это считается нормальным, - но если мы делаем то же самое в постсоветском пространстве, то это рассматривается, как желание России построить своего рода империю. Я не понимаю такой позиции», - рассказал Путин.

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