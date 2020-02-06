Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обеспокоен обысками в офисе телеканала "1+1"

Арлем Дезир просит украинские власти предоставить больше информации и призывает, чтобы расследование не препятствовало работе журналистов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявляет, что обеспокоен обысками, которые вчера прошли в офисе телеканала "1+1".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дезир сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Мы обеспокоены тем, что вчера вечером произошло в связи с обыском в редакции телеканала "1+1". Мы пытаемся получить более подробную информацию, но я хочу призвать власти провести очень осторожное и прозрачное расследование по этому медиа", - подчеркнул Дезир.

В этой связи представитель ОБСЕ отметил, что такое расследование необходимо, и оно должно проходить таким образом, чтобы не иметь влияния на работу журналистов, которая не должна ограничиваться, чтобы они могли осуществлять свою профессиональную деятельность должным образом.

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При этом, на уточняющий вопрос УНИАН, не считает ли Дезир, что проведенные обыски со стороны СБУ ограничивали свободу журналистской деятельности и свободу слова, поскольку очевидно, что журналисты не могли прослушивать премьер-министра Алексея Гончарука, он сказал, что обеспокоен проведенными обысками.

"Редакция не должна быть местом, куда должна заходить Служба безопасности. Очень важно, чтобы журналисты могли выполнять свои обязанности без всякого давления", - заявил Дезир.

Также он отметил, что важно обеспечить соблюдение принципа защиты источников журналистов.

"Мы следим и мы просим власти предоставить больше информации, но мы считаем, что очень важно обеспечить, что ничего не ограничивает деятельность журналистов этого конкретного медиа", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы "1+1" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Деньги" и "Секретные материалы".

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Обыски проводились на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько.

По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что о давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь якобы не идет. По словам главы СБУ, соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи.