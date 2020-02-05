СБУ устроила обыски на канале “1+1” (онлайн-трансляция)
17:55, 05 февраля 2020Общество
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Обыски проводятся в офисе на Куреневской.
tsn.ua
В здании телеканала “1+1” по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники СБУ.
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Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований “1+1 медиа” Максим Шиленко.
В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".
УНИАН пытается получить комментарий от пресс-службы СБУ.
Журналист Владимир Тимофийчук ведет прямую видеотрансляцию с места событий.
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