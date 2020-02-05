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СБУ устроила обыски на канале “1+1” (онлайн-трансляция)

17:55, 05 февраля 2020
Общество
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tsn.ua

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Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований “1+1 медиа” Максим Шиленко.

В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали". 

УНИАН пытается получить комментарий от пресс-службы СБУ.

Журналист Владимир Тимофийчук ведет прямую видеотрансляцию с места событий.

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