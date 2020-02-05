СБУ устроила обыски на канале “1+1” (онлайн-трансляция)

Обыски проводятся в офисе на Куреневской.

В здании телеканала “1+1” по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники СБУ. Читайте такжеВ СБУ объяснили, почему убрали с сайта изображение казака-победителя Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований “1+1 медиа” Максим Шиленко. В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали". УНИАН пытается получить комментарий от пресс-службы СБУ. Журналист Владимир Тимофийчук ведет прямую видеотрансляцию с места событий.

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