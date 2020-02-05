В квартире журналиста "1+1" Дениса Данько устроили обыски

В офисе "1+1" на улице Куреневской продолжаются обыски СБУ: изымают системные диски компьютеров, флеш-накопители, планшеты.

Правоохранители проводят обыск в квартире журналиста «1+1» Дениса Данько.

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Как передает корреспондент УНИАН, в офисе «1+1» на улице Куреневской находятся следователи Службы безопасности Украины, которые, как они утверждают, на основе определения суда изымают флэш-накопители, системные диски из компьютеров, планшеты.

Как сообщил журналистам один из сотрудников «1+1» журналист Денис Данько, у него дома сейчас также проходит обыск.

Также корреспондент УНИАН стал свидетелем того, как следователи требовали у другого журналистам «1+1» Евгения Куксина отдать им его мобильный телефон, настаивая на том, что на то есть судебное решение.

Однако, он отметил, что в постановлении среди перечня предметов об изъятии нет мобильного телефона.

В СБУ утверждают, что обыски не связаны с деятельностью телеканала, а осуществляются в отношении конкретных лиц по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом.

В группе "1+1 медиа" выразили возмущение обысками. Причины обысков у журналистов телеканалу неизвестны.