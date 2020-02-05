Баканов прокомментировал обыски на канале "1+1"

Иван Баканов заявил, что обыски связаны со следственными действиями по делу о прослушке премьера Алексея Гончарука.

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И не может идти в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только на ул.Куреневская, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - заявил Баканов.

По словам главы СБУ, следственные действия по этому делу велись по министрам, представитям госвласти и УГО. Несколько министров прошли проверку на детекторе лжи.

В СБУ напомнили, что продолжается досудебное расследование по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях Кабмина.

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Напомним, сегодня сотрудники СБУ устроили обыски в офисе группы "1+1 медиа" на улице Куреневской в Киеве. Там работают журналисты программы "Гроші" и "Секретні матеріали", которые выходят на канале "1+1". Впоследствии также стало известно об обысках в квартирах журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько.