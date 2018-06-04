Украинский интерес. Диалектика "Большой семерки", кремлевская призма и коррекция курса

Россия после аннексии Крыма и разжигания конфликта на Донбассе демонстрирует пример внешнеполитического дауншифтинга: статус одного из ведущих государств мира самодеятельная империя Владимира Путина с легкостью разменяла на статус государства, к которому в мире относятся с опаской. Вот и очередной саммит «Большой семерки» пройдет без участия российского представителя, более того – в Баварии лидеры ведущих стран мира будут обсуждать перспективы усиления санкций против агрессивного Кремля. Украинский вопрос также будет звучать во время обсуждения, и Петр Порошенко постарался заручиться поддержкой всех участников будущего обсуждения.

Представители России действуют асимметрично. И дело, конечно же, не в обещании не проситься обратно в клуб ведущих государств – по поводу отсутствия там России в «Большой семерке» наблюдается определенный консенсус. Кремль попытался повысить ставки, инициировав наступление подконтрольных боевиков в районе Марьинки. Этому предшествовал срыв заседания Контактной группы в Минске, осуществленный представителем РФ Азаматом Кульмухаметовым. Дальше была попытка не просто захватить населенный пункт вблизи Донецка, а операция с далеко идущими последствиями.

Имела место далеко идущая политическая провокация – не только стремление увеличить территорию, подконтрольную боевикам, при удачном стечении обстоятельств – расшатать ситуацию внутри Украины, но и обвинить нашу страну в нарушении Минских соглашений. И российский МИД, и лично Сергей Лавров приложили немало усилий, чтобы убедить в этом международное сообщество. Причина информационной атаки на далеко не совершенные договоренности проста – этот формат урегулирования является признанным международным сообществом, и Россию часто упрекают за его игнорирование. Поэтому Москве выгодно натравить подконтрольных боевиков на подразделения ВСУ, дабы спровоцировать новый виток конфликта на Донбассе и максимально развязать себе руки. Провокация у Марьинки позволяет дать реальную оценку заявлениям Кремля о поддержке территориальной целостности Украины.

Украина тем временем несколько меняет внешнеполитическую риторику. Если до последнего времени активно звучала тема европейской интеграции, то после Рижского саммита «Восточного партнерства» и президент, и премьер, и глава внешнеполитического ведомства начали активнее обсуждать перспективы сближения нашей страны с НАТО. Павел Климкин даже заметил, что альтернативы этому процессу нет. Смене риторики способствует и активная позиция генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, активно критикующего Россию. Однако на официальном уровне в Украине понимают, что консенсуса по вопросу принятия нашей страны в Североатлантический альянс нет, и необходимы серьезные изменения в оборонной политике и реальные реформы. Собственно говоря, именно преобразования в Украине являются ключом к восстановлению ее внешнеполитической субъектности.

Евгений Магда