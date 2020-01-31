Помпео назвал Украину бастионом между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе

Госсекретарь США подчеркнул, что Украина является не просто географическим центром Европы.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Украина является бастионом между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Помпео сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США рассказал, что ранее уже посещал Украину как член Конгресса США весной 2014 года после революции на Майдане, а также в мае 2015 года на должности директора Центрального разведывательного управления США.

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Он сказал, что сегодня с Зеленским провел замечательную встречу.

"Украинский народ должен знать, что Соединенные Штаты понимают, что Украина - это важная страна. Она не просто является географическим центром Европы, это бастион между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что украинцы хотят свободы и около 14 тысяч украинцев были убиты и намного больше ранены в связи с защитой родной земли в конфликте на Донбассе.

Помпео добавил, что для него было честью сегодня почтить павших украинцев у мемориальной Стены памяти на Михайловской площади.

"Сегодня я здесь нахожусь с четким сообщением: Соединенные Штаты считают, что борьба Украины за свободу, демократию и процветание является доблестной. Наше обязательство - поддерживать это, не отказываться от этого", - заявил Помпео.