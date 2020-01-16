Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили подготовку к началу суда по делу MH17

Также главы МИД обеих стран обсудили темы, касающиеся ситуации на востоке Украины, санкций ЕС и строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок обсудили подготовку до начала судебного процесса по делу сбитого самолета малазийских авиалиний рейса MH17.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

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По словам министра, он провел с нидерландским коллегой всестороннее обсуждение "ситуации на востоке Украины, санкций ЕС, газопровода "Северный поток-2", а также текущей подготовки до первых судебных слушаний по делу MH17 в Гааге".

Справка УНИАН. 19 июня главный прокурор Нидерландов, глава международной Совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), руководивший «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «главой 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в крушении рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало осуществлять шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17.