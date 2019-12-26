Следователи по делам Майдана перейдут в ГБР после назначения нового директора бюро - Рябошапка

Закон о перезагрузке ГБР предусматривает дополнительные штатные единицы для специального подразделения в бюро.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что следователи органов прокуратуры по делам Майдана перейдут в Государственное бюро расследований после назначения нового директора ГБР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Эта группа (по делам Майдана - УНИАН) не развалилась. Есть департамент процессуальных руководителей, который является самостоятельным структурным подразделением, который уже сейчас проводит неотложные следственные действия. Например, был проведен следственный эксперимент в то время, когда мы потеряли полномочия по досудебному расследованию и дела были в процессе передачи в ГБР", - сказал генпрокурор.

По словам Рябошапки, в ГБР было создано специальное подразделение, которое будет заниматься расследованием дел Майдана.

"Закон новый (о перезагрузке ГБР - УНИАН) предусматривает еще дополнительные штатные единицы для этого специального подразделения. Как только закон будет опубликован, будет назначен руководитель или исполняющий обязанности руководителя ГБР, мы завершим процесс, связанный с переходом следователей или прокуроров, которые захотят перейти в ГБР", - сказал он.

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"Сейчас у нас есть варианты, как решить эту проблему с тем, чтобы люди не были уволены до того момента, как они перейдут к ГБР, я имею в виду тех следователей и прокуроров, которые работали над делами Майдана. Мы их юридически удержим, и они уволены не будут, кроме тех людей, которые захотят уволиться", - заверил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (№2116). Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 24 декабря.

Согласно закону, действующего директора ГБР Романа Трубу и его заместителей уволят.

Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут трое членов от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

Кроме того, законом предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.