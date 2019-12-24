Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР, Трубу ждет отставка

Закон возвращен с подписью от президента сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№2116).

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента сегодня, 24 декабря.

Директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале прокомментировал подписанный закон: «Изменения в закон о ГБР подписаны. С вступлением в силу, директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, убежден: мы сделали то, что не сделал бы никто - без какой-либо поддержки, менее, чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган».

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (№ 2116).

Согласно закону, действующего директора ГБР Романа Трубу и его заместителей уволят.

Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три - от президента, три - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

Кроме того, законом предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.