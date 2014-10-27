Порошенко создал Совет по вопросам судебной реформы
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил положение о Совете по вопросам судебной реформы и его персональный состав.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Проведение судебной реформы является одним из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Согласно документу, Совет определяется как консультативно-совещательный орган при президенте, который в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами, актами президента, Кабинета Министров, другими актами законодательства и утвержденным положением.
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Среди ее основных задач - подготовка и представление главе государства предложений по стратегии реформирования судоустройства и судопроизводства, других смежных правовых институтов, разработку планов действий по внедрению этой стратегии, а также содействие налаживанию эффективного механизма взаимодействия государственных органов, институтов гражданского общества и международных организаций по вопросам подготовки и реализации стратегии реформирования этой сферы.