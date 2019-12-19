Новый Избирательный кодекс предусматривает выборы в ВР по пропорциональной системе

9 кандидатов, в случае преодоления партией 5% барьера, проходят в парламент автоматически.

В Избирательном кодексе предусмотрена пропорциональная система выборов народных депутатов Украины.

Принятым сегодня Верховной Радой кодексом определено, что выборы народных депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Читайте такжеРада приняла Избирательный кодекс, в котором учла все предложения ЗеленскогоПраво на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5 и более процентов общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа.

Кандидатом в народные депутаты может быть избран гражданин Украины, который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса и проживает в Украине в течение пяти последних перед днем выборов лет. Проживание в Украине по этому кодексу означает: проживание на территории в пределах государственной границы Украины; пребывание на судне, находящемся в плавании под Государственным флагом Украины; пребывание граждан Украины в установленном законодательством порядке в командировке за пределами Украины в заграничных дипломатических учреждениях Украины, международных организациях и их органах; пребывание на полярной станции Украины; пребывание в составе формирования Вооруженных сил Украины, дислоцированного за пределами Украины.

Лицо считается проживающим в Украине, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а срок пребывания за пределами Украины каждого годового периода в течение последних пяти лет перед днем голосования на соответствующих выборах не превышал 183 дня. Не является нарушением требования о проживании в Украине выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения.

Выдвижение кандидатов в депутаты партиями начинается за 90 и заканчивается за 79 дней до дня голосования. Выдвижение кандидатов в депутаты партией, формирование и утверждение общегосударственного избирательного списка и региональных избирательных списков осуществляются на ее съезде (собрании, конференции) в порядке, установленном уставом партии и настоящей статьей.

Партия может выдвинуть кандидатом в депутаты лицо, являющееся членом этой партии, или беспартийное лицо.

Общегосударственный избирательный список партии должен состоять не более чем из 450 кандидатов в депутаты.

Из числа кандидатов, включенных в общегосударственный избирательный список, партия формирует и утверждает региональные списки кандидатов в депутаты в каждом избирательном регионе.

Региональный избирательный список партии должен включать не менее пяти и не более 17 кандидатов.

Каждый кандидат в депутаты, включенный в общегосударственный избирательный список, также должен быть включен в один из региональных избирательных списков, кроме 9 кандидатов в депутаты, включенных в общегосударственный избирательный список, а 9 кандидатов, в случае преодоления партией 5% барьера, проходят в парламент автоматически.