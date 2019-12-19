Заседание Рады прервали нардепы "Голоса" и "Батькивщины" - объявлен перерыв

Разумков позвал лидеров фракций на консультации.

В Верховной Раде сразу после открытия утреннего заседания был объявлен получасовой перерыв по требованию фракций "Голос" и "Батькивщина".

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание парламента, после чего почти сразу сообщил, что две фракции просят перерыв на 30 минут.

Разумков позвал лидеров фракций на консультации. О причинах перерыва не сообщается.

Перед началом заседания парламента ряд членов фракции "Слуга народа" расположились у входа в президиум и вблизи трибуны ВР с тем, чтобы исключить блокирование работы.