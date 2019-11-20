Труба об обнародованных записях “прослушки” в Telegram-канале: "фейк и провокация"

Генпрокурор Рябошапка в свою очередь заявил, что "сначала нужно понять, насколько эти записи аутентичны".

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба назвал «фейком и провокацией» обнародованные записи якобы «прослушки главы ГБР» в Telegram-канале.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал 20 ноября на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеГБР обнародовало полный перечень производств, в которых фигурирует Порошенко«Эти публикации – это фейк и это провокация... Я не буду комментировать никаких фейков и никаких провокаций», – заявил Труба, отвечая на вопросы журналистов, он ли фигурирует в обнародованных записях «прослушки главы ГБР».

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в свою очередь во время брифинга заявил, что «сначала нужно понять, насколько эти записи являются аутентичными»: «Поскольку в современном мире в контексте развития технологий смонтировать можно все что угодно».

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований и на которых слышен похожий на его голос.