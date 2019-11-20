Дела Порошенко, Супрун и не только: в Сеть слили записи якобы с кабинета руководства ГБР

19 ноября в мессенджере Telegram появился канал «Трубу прорвало».

В мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) и на которых слышен похожий на его голос.

По словам авторов сообщений, это «пару часов интересных разговоров», которые показывают, как в бюро решаются вопросы о закрытии уголовных производств, как «по звонку» из Офиса президента останавливаются обыски на тех или иных предприятиях фигурантов дел и тому подобное.

Читайте такжеСуд разрешил ГБР проверить доходы Порошенко за последние 5 лет«Приоритетным» при этом называется «дело экс-президента» Петра Порошенко. Помимо него, упоминаются производства в отношении бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун и чиновников КГГА. Также на канале опубликованы записи разговоров, в которых речь идет о формировании общественного совета ГБР и проведения обысков на предприятиях Константина Жеваго.

Кроме того, на пленках упоминается ход расследования дела по поводу закупок некачественного оснащения и оборудования для армии. В частности, на канале обнародован разговор якобы директора ГБР Романа Трубы с руководителем компании «Монитор», производителя спальных мешков для Министерства обороны Михаилом Немировским.

Еще один опубликованный эпизод касается визита миссии МВФ. На записи слышно, как человек с голосом, похожим на голос Трубы, получает указания от якобы генпрокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Андрея Богдана приостановить обыски в Днепровской городском совете, «Приватбанке» и Нацбанке.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных процессах ГБР и уже более 15 раз не приходил на допросы.