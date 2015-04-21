Яценюк заявил о необходимости создания "летучих бригад" для борьбы с коррупционерами

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул необходимость создания так называемых «летучих бригад» правоохранительных органов для борьбы с коррупционерами в областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Ожидаю соответствующих результатов борьбы с коррупцией на среднем и низшем уровнях, потому что продолжают брать взятки и на таможне, и в налоговой, и все это происходит в региональных подразделениях», - сказал Яценюк.

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Он напомнил, что на этой неделе должна завершиться работа комиссии по избранию нового руководителя Государственной фискальной службы Украины: «Но зачистки, которые должны состояться на уровне областей, - это компетенция органов внутренних дел вместе с органами прокуратуры».

«Надеюсь, что здесь будут такие же результаты, как и по аресту и расследованию дел в отношении лиц в ранге министра из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», - сказал Яценюк.