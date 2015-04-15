В Украине продолжают действовать коррупционные схемы времен Януковича - СБУ

Председатель СБУ Валентин Наливайченко заявляет, что в Украине продолжают действовать многие старые коррупционные схемы, которые остались в наследство от режима экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ сообщил сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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"Многие коррупционные схемы, особенно в сфере государственных монополий, они остались... Чтобы остановить такую коррупцию, мало преследования со стороны правоохранительных органов, нужно чтобы работа таких компаний была прозрачной", - отметил Наливайченко.

Отвечая на вопрос депутатов, как он оценивает сегодняшнюю ситуацию по борьбе с коррупцией в Украине, Наливайченко сказал: "Моя оценка отрицательная, но не пессимистичная".