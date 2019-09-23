Верховный суд признал законным назначение Богдана на должность главы АП

Верховный суд окончательно отклонил жалобу на назначение Богдана.

Верховный суд окончательно отказался рассматривать законность назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом сказано в решении суда от 18 сентября.

В суде заявили, что пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

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Таким образом, Большая палата Верховного суда признала правильным предварительный вывод Кассационного административного суда, который отказался рассматривать дело.

Суд отметил, что лицо может обжаловать решение властей только тогда, если этот акт касается непосредственно его прав и свобод.

Напомним, что адвокат Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Ранее Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.