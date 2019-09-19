В «Слуге народа» заявляют, что в ВР должно поступить официальное обращение о досрочных выборах в Киеве

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Корниенко объяснил, что после такого обращения у парламента есть 90 дней на принятие решения по этому вопросу.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявляет, что в Верховную Раду должно поступить официальное обращение о досрочных выборах в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, что Киевский городской председатель Виталий Кличко просит назначить досрочные выборы в Киеве.

«Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием даже об этом в Комитете (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - УНИАН) говорить. Мы ждем официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, дальше оно поступит в комитет, и мы будем в комитете определяться», - сказал Корниенко.

Он добавил, что следующее заседание профильного комитета должно состояться 1 октября.

«Если он к этому успеет его подать, то возможно, мы включим в повестку дня комитета, а возможно, и не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения», - отметил Корниенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 19 сентября, киевский городской председатель Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с инициативой распустить Киевсовет VIII созыва и назначить досрочные местные выборы в столице.

Об этом Кличко объявил в сессионном зале Киевсовета после сигнального голосования для определения числа депутатов, собравшихся на заседание Киевсовета. В сессионном зале были зарегистрированы только 38 депутатов, при том что для открытия заседания необходимо присутствие не менее 61 депутата.

Таким образом, отсутствовал кворум для открытия заседания сессии, которое было перенесено с прошлого четверга так же из-за отсутствия кворума.