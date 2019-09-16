В НАПК объяснили, чего сейчас не хватает для рассекречивания деклараций военных прокуроров

Нацагентство рассекретит декларации военных прокуроров, как только получит соответствующее постановление главного военного прокурора Виктора Чумака.

Для открытия деклараций военных прокуроров Национальное агентство по предотвращению коррупции должно получить постановление Генеральной прокуратуры и принять соответствующее решение.

Читайте такжеНАПК нашло у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривень

Об этом заявил директор НАПК Александр Мангул, сообщает пресс-служба Нацагентства на своей странице в Facebook.

«В 2017 году в Национальное агентство обратился тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос с просьбой закрыть данные деклараций военных прокуроров. На постановлении есть гриф ограничения доступа, поэтому его детали я не могу разглашать. Решение принималось на заседании НАПК большинством голосов. Для его отмены Национальное агентство должно получить соответствующее постановление нынешнего главного военного прокурора Виктора Чумака и рассмотреть его на заседании Агентства», - заявил Мангул.

Как сообщал УНИАН, главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Пресс-секретарь главного военного прокурора Евгения Сливко объяснила УНИАН, что это означает, что НАПК должно незамедлительно открыть на своем сайте декларации военных прокуроров за 2017-2019 годы, и на будущее декларации прокуроров также будут в открытом доступе.

Каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ними на официальном сайте НАПК в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.