Блокноты с золотым тиснением: Кабмин больше не будет закупать канцелярию с правительственной символикой

Дубилет назвал это "пустой тратой денег".

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку для Кабмина канцелярских предметов с правительственной символикой.

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Об этом он сообщил в Instagram.

«Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупку чего-либо, кроме бумаги А4 и А5», - заявил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение недели правительственное здание сделают "максимально открытым".