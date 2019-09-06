Блокноты с золотым тиснением: Кабмин больше не будет закупать канцелярию с правительственной символикой
12:44, 06 сентября 2019Политика
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Дубилет назвал это "пустой тратой денег".
Кабмин перестанет тратить средства на печать канцелярии с правительственной символикой / фото Instagram
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку для Кабмина канцелярских предметов с правительственной символикой.
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Об этом он сообщил в Instagram.
«Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупку чего-либо, кроме бумаги А4 и А5», - заявил Дубилет.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение недели правительственное здание сделают "максимально открытым".
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