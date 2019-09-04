Гончарук анонсировал "максимальное открытие" здания Кабмина в течение недели

По его словам, в здании правительства уже убрали перегородки между этажами, которые там были раньше.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в течение недели правительственное здание сделают "максимально открытым".

Об этом он сообщил на брифинге после заседания Кабмина 4 сентября, передает ТСН.

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"Мы сейчас изучаем, мы сейчас активно дискутируем с нашими службами и службами безопасности о том, насколько открытым можно сделать правительственное здание, двор и все остальное. Мы очень хотим открыть все максимально, но не все нам, из разумных соображений, позволяют. Я думаю, что результат вы увидите в течение недели, потому что мы поручили смоделировать различные сценарии, посмотреть насколько реалистичными являются угрозы, которые на самом деле вызывают необходимость всех этих границ", - заявил Гончарук.

По его словам, в здании правительства уже убрали перегородки между этажами, которые там были раньше, и теперь можно "свободно кататься на самокате".

Как сообщал УНИАН, отныне правительство будет проводить заседания в обновленном формате – без прессы. Предполагается, что каждый раз после завершения заседания премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями относительно решений, принятых на заседании.

По словам премьер-министра, такое решение принято, чтобы "прекратить показуху".