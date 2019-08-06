Коломойский о Донбассе: России просто нужно "свалить", и все реинтегрируется автоматически за одну неделю

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, за сколько может решиться конфликт на Донбассе без вмешательства России.

Конфликт на Донбассе перерос в горячую форму благодаря России.

Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию "РБК".

По его словам, РФ является одним из основных спонсоров и источником конфликта на Донбассе".

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"Это наше внутреннее дело и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", - заявил он.

Коломойский считает, что нужно провести выборы на Донбассе под надзором ОБСЕ.

"Есть закон об особом статусе, он согласован минскими соглашениями и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе. Ничего там не надо реинтегрировать. Вам надо свалить просто, и все реинтегрируется автоматически за одну неделю", - заявил Коломойский.