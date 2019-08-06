Коломойский назвал главных претендентов на должность премьера

Бизнесмен озвучил фаворитов на должность главы будущего правительства.

Миллиардер Игорь Коломойский назвал фаворитов на должность главы Кабинета министров Украины.

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Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Коломойского, фаворитами на дожность премьера являются исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"В фаворитах гонки - Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - отметил он.

Ранее Зеленский заявлял о том, что премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, глава государства в ходе своего голосования на выборах в Раду рассказал, что уже проводит консультации с будущим главой правительства. По его словам, это человек - абсолютно профессиональный экономист - и у него нет никакого политического движения.