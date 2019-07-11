Зеленский и премьер Молдовы обсудили экстрадицию судьи-"баночника" Чауса

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса при получении взятки в сумме 150 тысяч долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Республики Молдова Майей Санду затронул вопрос экстрадиции экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого получения 150 тысяч долларов взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время совместной с Санду пресс-конференции в Киеве.

«Я затронул вопрос об экстрадиции в Украину пресловутого экс-судьи Николая Чауса. Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чаус был задержан по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставления политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.