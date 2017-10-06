Молдова отказала судье-"баночнику" Чаусу в политическом убежище

Молдова отказалась предоставлять беглому украинскому судье Николаю Чаусу политическое убежище.

Об этом сообщил советник президента Молдовы по юридическим вопросам Максим Лебединский, пишет deschide.md.

По его словам, соответствующее решение приняла комиссия по проблемам граждан и предоставлении политического убежища при президенте Молдовы.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 г. детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности.

Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 12 сентября судья объявлен в национальный розыск, с 11 ноября - в международный розыск. 28 февраля судью Чауса задержали в Молдове.

1 марта в пресс-центре Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили, что детективы НАБУ готовят документы для экстрадиции Чауса. После получения от Молдовы официальной информации о задержании Чауса НАБУ сможет в 10-дневный срок направить ходатайство об экстрадиции судьи в Генеральную прокуратуру Украины как уполномоченный государственный орган в этих вопросах. Далее генпрокурор должен направить запрос в компетентный орган иностранного государства о выдаче лица в Украину. При этом в НАБУ отметили, что окончательное решение об экстрадиции Чауса будет принимать суд Республики Молдова.