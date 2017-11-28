Судью-"баночника" Чауса уволили с должности

Высший совет правосудия принял решение об освобождении от должности судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, задержанного в прошлом году при получении 150 тысяч долларов взятки. Как сообщается на сайте ВСП, такое решение было принято сегодня на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Напоминается, что по решению Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 4 октября 2017 Чаус привлечен к дисциплинарной ответственности и применено к нему дисциплинарное взыскание в виде внесения представления об увольнении его с должности судьи.

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13 ноября в ВСП поступило представление дисциплинарной палаты об увольнении судьи.

Указывается, что Чаус освобожден от должности судьи, поскольку он отсутствовал на работе без уважительных причин.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тысяч долларов (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он получил деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чаус был задержан по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставления политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.