Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел

При рассмотрении вопроса в сессионном зале находились менее 100 депутатов.

Верховная Рада Украины отказалась поддерживать президентский проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления (№10381) проголосовали всего 160 народных депутатов из 275, зарегистрированных в сессионном зале.

В проекте отмечается, что в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада постановляет освободить Климкина.

Во время рассмотрения проекта постановления и голосования за него в сессионном зале визуально находились менее 200 депутатов. Как известно, для принятия постановлений и законов необходимо минимум 226 голосов депутатов.

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Также глава Верховной Рады Парубий проигнорировал обыденную просьбу нардепов озвучить результаты голосования по фракциям.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и освобождения Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

1 июля Климкин объявил, что с 3 июля уходит «в политический отпуск». 2 июля президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Климкина с должности главы МИД и назначении на эту должность Вадима Пристайко. Соответствующие представления глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

4 июля Климкин заявил, что уже не осуществляет оперативное руководство МИД, и со времени инаугурации Зеленского не имел с ним контактов.