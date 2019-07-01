Глава МИД заявил, что "пришло время строить настоящую политическую команду" и призывает присоединяться всех, кто не доволен современным состоянием политики в Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что уходит "в политический отпуск".

Об этом глава МИД сообщил в своем видео обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Министр заявил, что внутренние дискуссии в Украине относительно освобождения украинских моряков и политзаключенных должны усиливать позиции Украины и ослаблять позиции России.

"Мы все говорим в один голос, требуя у России немедленного и безусловного освобождения всех наших моряков, всех политических заключенных, всех заложников. Но в то же время понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия, опорочить наших моряков, делать вид, что они совершили какие-то преступления, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма, фундаментально ослабить нашу позицию относительно судебных исков, по которым Россия должна заплатить миллиарды", - подчеркнул Климкин.

"Но любые внутренние дискуссии должны усиливать нас и ослаблять Россию. Поэтому независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск, поскольку в пол силы работать не могу, и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду", - подчеркнул Климкин.

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При этом он призвал присоединяться всех, кому не нравится "современный политический бардак".

Как сообщал УНИАН, 27 июня, президент Владимир Зеленский обвинил МИД и лично Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на обвинения Зеленского в действиях по срыву процесса освобождения украинских моряков. В частности, он обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины в отношении военнопленных украинцев. По словам Климкина, российская нота является ловушкой, которая "была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны".

После этого премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал министру иностранных дел Павлу Климкину написать заявление на отпуск на несколько месяцев. Также он назвал недопустимыми действия главы МИД: "Что касается позиции министра. Министр иностранных дел - это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром - я считаю, что это недопустимо".