Климкин заявил, что уже не осуществляет оперативное руководство МИД

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что после инаугурации президента Владимира Зеленского не контактировал с ним.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который с 3 июля находится в отпуске, заявляет, что уже не осуществляет оперативное руководство в министерстве.

Об этом Климкин сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Кто хочет получить полномочия, он должен их получить. Я в данном случае решил, что лучше уйти в отпуск. Я уже не осуществляю оперативное руководство", - сказал Климкин.

Он пояснил, что ответ МИД Украины без координации с президентом Владимиром Зеленским на отказ России освободить 24 украинских моряков заключался в том, чтобы не допустить признания решений российских судов в отношении моряков и не допустить признания, что украинские моряки совершили преступление, на чем настаивает Россия.

Климкин выразил убеждение, что президент России Владимир Путин мог использовать в свою пользу ситуацию, когда в Украине нет единства.

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На вопрос, в чем заключаются различия между его видением ведения внешнеполитических дел Украины с видением команды Зеленского, Климкин сказал: "У меня есть свое видение, но я не знаю, как видит эти дела команда Зеленского".

По его убеждению, сейчас в Украине есть внешнеполитическая активность, но нет внешней политики со стратегической точки зрения.

"То есть, какая система, какие приоритеты, где они закреплены? Они, безусловно, будут строиться дальше, но на сегодня их нет. Это дело Зеленского, и его полномочия это строить. Появится это через два месяца, или позже, я не знаю. Но пока я не могу сказать, насколько моё видение, и оно у меня есть, отличается от этого видения, поскольку его нет", - отметил Климкин.

Также министр сообщил, что после инаугурации Зеленского не имел с ним контактов.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и увольнение Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

1 июля Климкин объявил, что идет "в политическую отпуск".

2 июля президент повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Климкина с должности главы МИД и назначении на эту должность Вадима Пристайко. Соответствующие представления глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.