Следователи будут просить суд арестовать Бочковского и его заместителя - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенном заседании Коллегии Министерства внутренних дел Украины относительно мероприятий по противодействию коррупции заявил начальник Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал.

По его словам, в настоящее время суд рассматривает представление об избрании меры пресечения бывшим чиновникам.

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“Следствие направило представление об избрании меры пресечения - арест”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Бочковскому и Стоєцкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.