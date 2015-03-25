Стали известны подробности коррупционной схемы задержанного руководства ГСЧС

Киевская фирма «Юкойл» братьев Юрия и Виктора Безлюдных за последние семь лет выиграла четверть всех топливных тендеров в системе спасательной службы. Об этом сообщают «Наші гроші».

Последний тендер «Юкойл» выиграл в системе ГСЧС в августе 2014 года. Специальный авиаотряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты (Нежин, Черниговская обл.) заказал фирме авиатоплива на 5,70 млн грн. Единственным конкурентом «Юкойлу» было ООО «Авиа Ойл», которому на том же тендере заказали масел на 0,80 млн грн.

Тендер проводили по процедуре открытых торгов, других участников кроме указанных фирм, на тендере не было.

С момента основания «Вестника госзакупок» в 2008 году были опубликованы данные о топливных тендерах различных подразделений Министерства/Госслужбы по чрезвычайным ситуациям минимум на 168,78 млн грн.

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ООО «Юкойл» ежегодно получало подряды в структурах МЧС независимо от места работы Бочковского, и был крупнейшим поставщиком спасателей (44,05 млн грн.). «Альянс» выиграл 4,37 млн грн. Остальные тендеры выиграли десятки других компаний.

Следователь, который ведет дело, пояснил, что уголовное производство было открыто по обращению народных депутатов. По его словам, Бочковский и Стоецкий организовали коррупционную схему тендерной закупки горюче-смазочных материалов в компании «Юкойл», «Альянс» и других по завышенным ценам. При этом, по его словам, компании, которые предлагали более низкие цены, к тендерам не допускались.

По словам министра МВД Арсена Авакова, закупки горюче-смазочных материалов для ГСЧС осуществлялись через частную компанию, которая в свою очередь переводила средства на остров Джерси, а оттуда - на счета задержанных чиновников. Там деньги переводились на личные карточные счета Бочковского и Стоецкого в Bank of Cyprus.

Сейчас в рамках этого дела на указанных предприятиях проводятся обыски, изымаются документы и вещественные доказательства.