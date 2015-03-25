Бочковского задержали на 64 часа, его судьбу решит суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Бочковский задержан на 64 часа в соответствии со статьей 208 УПК (Уголовно-процессуального кодекса - УНИАН). Далее будет санкция суда и мера пресечения на основании позиции нашей и прокуратуры», - сказал Аваков.

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Напомним, сегодня на заседании Кабинета министров Украины был арестован председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Бочковскому и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.