Бочковского задержали на 64 часа, его судьбу решит суд
Уволенный правительством с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский задержан на 64 часа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Бочковский задержан на 64 часа в соответствии со статьей 208 УПК (Уголовно-процессуального кодекса - УНИАН). Далее будет санкция суда и мера пресечения на основании позиции нашей и прокуратуры», - сказал Аваков.
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Напомним, сегодня на заседании Кабинета министров Украины был арестован председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Бочковскому и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.