Дело MH17: Нидерланды не будут требовать экстрадиции подозреваемых, но отправят запросы по допросам

Нидерланды не будут требовать экстрадиции, но отправят запросы в РФ и Украину по поводу допросов четырех подозреваемых в трагедии МН17.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке во время пресс-конференции международной совместной следственной группы, расследующей сбитие самолета МН17 над Донбассом 17 июля 2014 года.

«Мы ставим России требование допросить этих подозреваемых, и также будет направлено формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого», - заявил он.

«Мы не будем просить об экстрадиции четырех подозреваемых, потому что российская и украинская конституции запрещают экстрадицию граждан. Мы еще раз призовем РФ к сотрудничеству», - сказал Вестербеке.

По его словам, у следствия есть вопросы к РФ, на которые еще не были даны ответы. «Мы все еще ждем ответа - где именно это вооружение, которое было снято на видео (зенитный ракетный комплекс "Бук" - УНИАН), и действительно ли оно было доставлено из РФ, и где оно находилось 17 июля 2014 года. Уже год мы ставим этот вопрос, и РФ на него не отвечает. Действительно ли подозреваемый Дубинский работал на российское правительство в июле 2014 года? Мы призываем РФ как можно скорее ответить на эти вопросы», - добавил он.

Прокурор отметил, что подозреваемые смогут рассказать свою версию событий в суде.

Как сообщал УНИАН, первыми четырьмя подозреваемыми лицами в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был руководителем «2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был предводителем "разведывательного батальона" боевиков.