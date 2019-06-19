Дело MH17: стало известно, когда начнется судебный процесс на подозреваемыми

Судебный процесс в отношении подозреваемых по этому делу начнется в марте 2020 года.

Суд над подозреваемыми в сбитии малазийского «Боинга» в небе над Донецком начнется 9 марта 2020 года.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке во время пресс-конференции международной совместной следственной группы, которая расследует сбитие самолета МН17 17 июля 2014 года.

По его словам, четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за сбитие самолета и за причинение смерти пассажирам согласно 162 статье Уголовного кодекса Нидерландов.

«Когда будет приниматься решение, как привлечь к ответственности этих четырех человек, мы примем во внимание военный конфликт, который проходил там. Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем их преследовать за сбитие МН17. То, что они стремились совершить, и что они совершили на самом деле, будет определено судом», - добавил прокурор.

«Суд начнется 9 марта 2020 года в 10.00 и мы обращаемся к подозреваемым с просьбой присутствовать на этом судебном заседании, или обратиться к нам раньше. Заседание суда состоится даже в том случае, если не будет возможности у подозреваемых присутствовать», - заявил Вестербеке.

По его словам, будет вестись информирование о ходе расследования.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске. 25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17. Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Сегодня, 19 июня, международная совместная следственная группа, объявила первые четыре фамилии подозреваемых в причастности к трагедии.