Рада приняла закон об общественном телерадиовещании

За законопроект (№1357) проголосовали 256 народных депутатов при 226 необходимых.

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Таким образом, на базе государственных вещателей Национальной телерадиокомпании, Национальной радиокомпании, Государственной телерадиокомпании "Культура", областных государственных телерадиокомпаний, Государственной телерадиовещательной компании "Крым" создадут публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ), которое будет работать независимо от президента и правительства.

Общественный вещатель будет осуществлять вещание не менее чем на двух общенациональных каналах вещания (общественно-политическом и культурно-образовательном), на региональных каналах вещания и не менее чем на трех общенациональных эфирных радиоканалам (общественно-политическом, культурно-образовательному, молодежному).

По словам председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, в процессе работы над законопроектом рассмотрели 71 правку, значительную часть из них учли.

На финансирование этой структуры законопроектом предусмотрено 0,2% от государственного бюджета, который сейчас составляет около 800 млн грн. 100% акций НОТУ будет принадлежать государству. Редакционный совет НОТУ формируется из числа ее сотрудников в составе 15 человек.