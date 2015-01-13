Рада предварительно поддержала законопроект об общественном телерадиовещании

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов из 307 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом Закона предлагается внести изменения в законы Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины», «О приватизации государственного имущества», «О телевидении и радиовещании», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации», «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» путем уточнения их положений в части определения механизма создания НОТУ, его организационно-правовой формы, источников финансирования, условий оплаты труда работников, защиты имущественных прав НОТУ и интересов трудового коллектива, усовершенствования деятельности органов управления, порядка формирования и принципов деятельности наблюдательного и редакционного советов.

В частности, в Законе Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» устанавливается, что Общественное телевидение и радиовещание Украины создается в форме публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», 100% акций которого принадлежит государству.

Создание НОТУ осуществляется по решению Кабинета министров Украины в соответствии с законодательством с учетом особенностей, определенных данным Законом.

Среди основных задач НОТУ определяется, в частности, обеспечение равного и прозрачного доступа субъектов общественно-политической жизни к дискуссионным форматам, в частности в виде дебатов.

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НОТУ осуществляет вещание не менее чем на двух общенациональных каналах вещания многоканальной эфирной телесети: общественно-политическом и культурно-образовательном и не менее чем на трех общенациональных радиоканалах: общественно-политическом, культурно-образовательном, молодежном.

Устав НОТУ определяет полномочия акционера с учетом особенностей этого Закона.

Наблюдательный совет НОТУ, среди прочего, назначает четырех членов в состав редакционного совета НОТУ; избирает на конкурсных принципах на четыре года председателя правления НОТУ и, по его представлению, членов правления и заключает с ними контракты; устанавливает условия размера оплаты труда работников НОТУ.