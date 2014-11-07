Кабмин запустил процесс создания общественного телевидения

Кабинет министров Украины принял решение о создании публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, согласно соответствующему постановлению, 100% ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» принадлежит государству.

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Также установлено, что уставный капитал общества формируется за счет имущества Национальной телекомпании, Национальной радиокомпании, Государственной телерадиокомпании «Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание», Государственной телерадиокомпании «Культура», областных государственных телерадиокомпаний, Государственной телерадиовещательной компании «Крым», государственных организаций «Киевская государственная региональная телерадиокомпания», «Севастопольская региональная государственная телерадиокомпания», Криворожская региональная государственная телерадиокомпания «Криворижжя», «Новгород-Северская региональная государственная телерадиокомпания «Сиверская» и Украинской студии телевизионных фильмов «Укртелефильм», которые ликвидируются.

Полномочия по управлению корпоративными правами государства относительно общества осуществляют Государственный комитет телевидения и радиовещания.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля 2014 года Верховная Рада приняла Закон «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины».