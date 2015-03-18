Президент подписал закон об особом порядке самоуправления на Донбассе

Закон (№ 256-VIII), который был принят Верховной Радой накануне, нацелен на нормализацию общественно-политической ситуации и функционирования на должном уровне органов местного самоуправления на указанных территориях путем проведения внеочередных выборов депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских председателей.

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Согласно документу, ст. 10 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" дополняется двумя пунктами - 4 и 5, в которых определяется момент вступления в силу отдельных его положений. Так, в пункте 4 указывается, что статьи 2-9 вышеупомянутого закона вступят в силу со дня обретения полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, избранными на досрочных выборах.

В документе также отмечается, что волеизъявление граждан должно произойти в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами, с соблюдением принципов общих, равных, свободных и прозрачных выборов, а также публичности и открытости избирательного процесса как основных принципов избирательного права, установленных Конституцией Украины и международными демократическими стандартами. Во время избирательного процесса обязательным является и соблюдение стандартов ОБСЕ по проведению демократических выборов, говорится в Законе. К участию в наблюдении за выборами должны быть допущены международные беспристрастные наблюдатели, в частности от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также другие официальные наблюдатели. Для указанных лиц должны быть организованы безопасные условия деятельности. Отдельно отмечается необходимость вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, боевиков и наемников с территории Украины, недопущении их незаконного вмешательства в избирательный процесс. Выборы должны проходить при соблюдении принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе. Участникам избирательного процесса должна быть обеспечена свобода предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации.

С этой целью должно быть восстановлено украинское теле- и радиовещания, обращение украинских печатных СМИ на всей территории Донецкой и Луганской областей. Избирательный процесс должен состояться с соблюдением гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования граждан, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть места проживания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Так же должен быть обеспечен и прозрачный подсчет голосов, установления итогов голосования и результатов местных выборов. В пункте 5 говорится, что предусмотренный Законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые избранные на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.