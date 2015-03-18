Лидеры боевиков недовольны поправками в закон о Донбассе и выдвинули Киеву ультиматум

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров боевиков Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которое публикует один из сайтов террористов.

"Введение в отдельных районах Донбасса особого статуса поправками Порошенко откладывается на неопределенный срок..."ДНР" и "ЛНР" заявляют, что никакие компромиссы с Киевом невозможны до тех пор, пока не будут отменены вчерашние позорные решения Порошенко и Верховной Рады", - заявили лидеры боевиков.

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По их словам, боевики ранее "согласились на особый статус Донбасса в составе обновленной Украины", но "Украина не обновилась".

"Отказав Донбассу в особом статусе, Киев растоптал хрупкий Минский мир и завел ситуацию в тупик", - заявили Захарченко и Плотницкий.

Кроме того, по мнению боевиков, вопрос ввода миротворцев на Донбасс нарушит "всю логику мирного плана".

Как сообщал УНИАН, 17 марта парламент проголосовал за президентский законопроект о внесении изменений в ст.10 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2378) и определил районы Донбасса, в которых вводится особый порядок местного самоуправления.