Рада приняла закон о самоуправлении отдельных районов Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 265 депутатов.

Вчера президент Петр Порошенко заявил, что предложенные им к рассмотрению парламентом изменения к закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей восстановят украинский суверенитет на этих территориях.

Проект закона вызвал споры в позициях разных фракций, которые решались на уровне их лидеров, из-за чего сегодняшнее заседание парламента началось на несколько часов позже запланированного.

На заседании Совета против закона выступили представители Оппозиционного блока.

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Обсуждение

Во время заседания Юрий Луценко (БПП), выступил в поддержку проекта.

"Эти законы не дают никакой уступки боевикам", - заявил он, опровергая тезис о выгодности закона НЗФ.

Степан Кубив (БПП) также поддержал закон. По его мнению, "особый порядок" будет действовать только с момента начала работы органов местного самоуправления и после законных выборов. Также он отметил, что речь идет о возобновлении деятельности украинских медиа на указанной территории.

Юрий Воропаев с "Оппозиционного блока" выступил против закона, поскольку он предусматривает установление полного контроля украинской власти над оккупированными территориями.

Андрей Тетерук ("Народный Фронт") поддержал закон.

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") выступила против.

По ее мнению, линия разграничения с отдельными районами Донбасса после принятия закона "фактически определит новую границу между Украиной и Россией".

Олег Ляшко (Радикальная партия) выступил также против, поскольку закон якобы спровоцирует войну.

Олег Березюк с "Самопомочи" поддержал закон, но отметил, что его нельзя принимать без другого закона - о признании данных территорий оккупированными.

Как сообщал УНИАН, Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменения в статью 10 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

«Предусмотренный этим Законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, избранные на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституции Украины, этого и других законов Украины», - отмечается в законопроекте.

Согласно документу, демократические выборы должны быть проведены после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и в условиях недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, выборы должны состояться при участии в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в том числе от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей. Кроме того, должны быть созданы безопасные условия деятельности и беспрепятственного участия официальных наблюдателей в избирательном процессе.

В проекте закона также отмечается, что выборы должны состояться с соблюдением принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе; свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и восстановления с этой целью украинского теле- и радиовещания, обращения украинских печатных средств массовой информации на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, при выборах необходимо соблюдать гарантии свободного волеизъявления и тайного голосования, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть места проживания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; прозрачного подсчета голосов, установления итогов голосования и результатов местных выборов.