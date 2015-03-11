Гройсман назвал ”хорошей новостью” решение МВФ о выделении Украине кредита
22:25, 11 марта 2015Политика
4337 0
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман назвал ”хорошей новостью” решение исполнительного совета МВФ о выделении Украине 17,5 млрд дол. на четыре года.
Гройсман назвал ”хорошей новостью” решение МВФ о выделении Украине кредита / УНИАН
Как сообщает УНИАН, на своей странице в Facebook он написал: ”Хорошая новость: Исполнительный совет МВФ принял решение выделить нам $ 17,5 млрд на четыре года”.
Читайте такжеЯценюк: Кредит МВФ поможет стабилизировать валютный курс
”Парламент тоже выполнил свою часть работы для достижения этого результата - на прошлой неделе мы проголосовали необходимые для положительного решения МВФ законы. Но хочу еще раз повторить: да, эти деньги помогут стабилизировать ситуацию и дают нам определенное время. Время, которое должны использовать для эффективных реформ”, - написал Гройсман на странице в Facebook.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter