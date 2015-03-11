Экс-секретарь Счетной комиссии ВР вышел на свободу за почти 100 тысяч гривень залога
18:20, 11 марта 2015Политика
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Бывший депутат Верховной Рады Украины от фракции Коммунистической партии Сергей Гордиенко заплатил залог около 100 тыс. гривен и вышел из-под стражи.
За Гордиенко внесли залог в размере 80 минимальных зарплат / telegraf.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба КПУ.
В частности, в сообщении коммунистов сказано, что за Гордиенко внесли залог в размере 80 минимальных зарплат (97 400 гривен).
Среди тех, кто внес залог за экс-нардепа, лидер коммунистов Петр Симоненко, а также еще девять соратников Гордиенко.
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Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату и экс-секретарю Счетной комиссии Верховной Рады Украины Сергей Гордиенко. Печерским районным судом 10 марта 2015 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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