Экс-секретарь Счетной комиссии ВР вышел на свободу за почти 100 тысяч гривень залога

Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

В частности, в сообщении коммунистов сказано, что за Гордиенко внесли залог в размере 80 минимальных зарплат (97 400 гривен).

Среди тех, кто внес залог за экс-нардепа, лидер коммунистов Петр Симоненко, а также еще девять соратников Гордиенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату и экс-секретарю Счетной комиссии Верховной Рады Украины Сергей Гордиенко. Печерским районным судом 10 марта 2015 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.