Лавров пообещал "адекватный ответ" на наращивание военной активности у границ РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Гарсиа-Маргальо.

"Мы будем вынуждены адекватно на это реагировать, но убеждены в том, что решать соответствующие проблемы необходимо через равноправный и взаимоуважительный диалог", - сказал Лавров.

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По его словам, восстановлению доверия в Евроатлантике не способствует наращивание военной активности вблизи российских границ.

Как сообщал УНИАН, 8 марта председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал к созданию единой европейской армии.

В понедельник, 9 марта, в целях укрепления безопасности стран Балтии в Латвию в понедельник прибыло более 120 единиц военной техники из США, в том числе танки и бронемашины. В Рижский порт в рамках миссии Atlantic Resolve доставлены танки M1A2 Abrams и бронемашины M2A3 Bradley, а также сопровождающая техника.

В тот же день в Черном море началтсь военно-морские учения флотов стран - членов НАТО. В маневрах у берегов Болгарии участвуют корабли США, Италии, Германии, Канады, Турции, Болгарии и Румынии.