Керри и Лавров обсудили ситуацию на Донбассе и убийство Немцова в закрытом режиме

Встреча проходила в закрытом режиме в кулуарах Совета по правам человека ООН, передает Радио Свобода.

Керри и Лавров обменялись рукопожатием, но не делали никаких заявлений перед началом переговоров.

Главными темами переговоров должны были быть ситуация на востоке Украины и убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Ранее госсекретарь США заявил, что шокирован и опечален известием о «жестоком убийстве» бывшего вице-премьера России Бориса Немцова в центре Москвы.

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По словам Керри, Немцов стремился реформировать и открыть Россию, а также предоставить русскому народу больше влияния на жизнь своей страны. Его отсутствие будет ощущаться глубоко в России и во всем мире, говорится в заявлении госсекретаря.

Бориса Немцова неизвестные застрелили поздно вечером 27 февраля. 1 марта в центре Москвы почтить память политика вышли десятки тысяч людей.

В Украине военные и боевики заявили об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения. В то же время, силовики обвинили боевиков в том, что они используют перемирие для перегруппировки сил и подготовки новых нападений.

Мирное соглашение, заключенное 12 февраля в Минске, предусматривает прекращение огня на востоке Украины, отвод тяжелого вооружения, обмен заложниками. Ни одно из положений договоренностей до сих пор полностью не выполнено.

По последним данным ООН, в результате конфликта на Донбассе с апреля прошлого года погибло около шести тысяч человек.