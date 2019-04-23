НАБУ вызвало соратника Порошенко на допрос на 25 апреля - СМИ

Официально в НАБУ эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Допрос в НАБУ соратника президента, заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко по делу о масштабной энергетической афере назначен на четверг, 25 апреля.

Об этом Радио Свобода заявили два независимых источника в правоохранительных органах.

Официально в НАБУ эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием якобы Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. На записях обсуждается схема вывода сотен миллионов гривен из облэнерго. По просьбе журналистов записи были верифицированы американскими специалистами, сотрудничающими с правительством США.

После выхода расследования "П. дал добро" редакция по запросу НАБУ передала сыщикам записи, на которых, как считают журналисты, записаны разговоры экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова с Кононенко и братьями Суркисами. Впоследствии записи приобщили к материалам официального расследования.

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Позже стало известно, что НАБУ вызывало на допросы Кононенко и Суркисов.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Порошенко Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела Крючкова.

15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова, подозреваемого в нанесении государству ущерба на сумму более 346 млн грн, в аэропорту "Борисполь". Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года. 17 апреля суд избрал Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн. 19 апреля Крючков внес залог и вышел из СИЗО.

По данным НАБУ, за 2015-2016 годы ЧАО "ХК "Энергосеть" заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО "Запорожьеоблэнерго" поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не в ГП "Энергорынок" и ОАО "Запорожьеоблэнерго", а ЧАО "ХК "Энергосеть". Расследование дела продолжается с декабря 2015 года.